Dos personas mueren tras incendio en Quellón: Fiscalía inicia investigación

Una investigación para esclarecer las causas de un incendio que dejó dos personas fallecidas inició la Fiscalía de Quellón tras el siniestro registrado durante la madrugada de este sábado en la comuna.

La emergencia afectó una vivienda ubicada en las inmediaciones del pasaje Rucalín, lugar hasta donde concurrieron equipos de emergencia y voluntarios de Bomberos para controlar las llamas.

Durante las labores realizadas en el inmueble siniestrado, fueron hallados los cuerpos de dos personas que permanecían en el interior de la casa afectada por el fuego.

Desde el Ministerio Público informaron que, si bien existen antecedentes preliminares sobre la identidad de las víctimas, aquello aún deberá ser confirmado mediante peritajes científicos.

La Fiscalía precisó que el reconocimiento formal “debe ser corroborado científicamente en los próximos días por el Servicio Médico Legal (SML)”.

Con el objetivo de establecer cómo se originó el incendio, el fiscal Fabián Fernández instruyó diligencias especializadas a distintas unidades de Carabineros.

“Se dispuso la concurrencia de personal del Laboratorio Criminalístico de Carabineros (Labocar) de Puerto Montt y también de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Sexta Comisaría de Quellón”, señaló el persecutor.

Los equipos especializados trabajan actualmente en la recopilación de evidencia científica y en la reconstrucción de las circunstancias en que comenzó la emergencia, con el fin de determinar el origen y la causa basal del incendio.

PURANOTICIA