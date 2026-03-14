Tres personas mueren tras colisión entre automóvil y camión en la Ruta 5 Sur en Río Bueno

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 5 Sur dejó tres personas fallecidas durante la mañana de este sábado en la Región de Los Ríos, situación que es investigada por el Ministerio Público.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 894 de la carretera, en dirección de sur a norte, en la comuna de Río Bueno. De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, un automóvil colisionó por la parte posterior a un camión perteneciente a la empresa Colun.

Producto del impacto, tres ocupantes del vehículo menor perdieron la vida en el lugar. Durante las diligencias en el sitio del suceso se confirmó que, además de dos adultos, también falleció un niño que viajaba en el asiento trasero del vehículo.

El fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, Joaquín Ramírez, confirmó que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

"La Fiscalía Regional de Los Ríos se encuentra investigando un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 894, en dirección sur a norte, en la comuna de Río Bueno, que dejó como resultado tres personas fallecidas", señaló el persecutor.

El Ministerio Público dispuso la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros para determinar las circunstancias del choque.

Según explicó el fiscal, el objetivo de estas diligencias es "establecer la causa basal probable, la dinámica de los hechos y eventuales responsabilidades en el accidente".

Además, se instruyó la presencia del Servicio Médico Legal para realizar los peritajes correspondientes a las víctimas.

Por ahora, las diligencias continúan en desarrollo mientras se buscan esclarecer las causas que originaron el fatal accidente en la principal ruta del país.

PURANOTICIA