Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción y amplía atribuciones de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur

Por 112 votos a favor, 20 en contra y 11 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la prórroga del estado de excepción en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío, tras el ingreso de un proyecto que otorga nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas en la macrozona.

Se trata de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción para otorgar nuevas atribuciones a las FF.AA. en zonas bajo estado de emergencia o catástrofe.

La iniciativa busca fortalecer las herramientas del Estado para resguardar el orden público y la seguridad en territorios afectados por hechos de violencia, crisis o amenazas graves, facultando a las Fuerzas Armadas para realizar controles de identidad, registros y detenciones en caso de flagrancia, siempre dentro del marco legal vigente y poniendo a los detenidos a disposición de Carabineros o la PDI en el menor tiempo posible.

Desde la región de La Araucanía, los diputados Juan Carlos Beltrán (RN) y Tomás Kast (Evópoli) destacaron que esta medida responde a una demanda que venían planteando desde hace largo tiempo, especialmente frente al avance de la violencia rural y los atentados en la macrozona sur.

Beltrán señaló que "el control de identidad es algo que habíamos solicitado hace mucho tiempo, hoy ya es una realidad, y eso evidentemente nos da más tranquilidad y más seguridad. Por otro lado, también nos han anunciado que vamos a tener mucho más rapidez para poder apoyar y atender a las víctimas de la violencia que, lamentablemente, siguen ocurriendo en la región de la Araucanía".

Por su parte, Kast sostuvo que "estamos muy satisfechos con esta nueva renovación del estado de excepción constitucional y con la incorporación de la modificación a la Ley Orgánica Constitucional de los estados de excepción, que le da más atribuciones a nuestras Fuerzas Armadas para realizar los controles de identidad, de registro y de detención de aquellos individuos que estén en actividades de terrorismo o de violencia rural".

El mensaje presidencial ingresado este lunes a la Cámara de Diputados establece expresamente que las Fuerzas Armadas desplegadas en zonas bajo estado de excepción podrán practicar controles preventivos de identidad, registrar vestimentas, equipajes y vehículos, además de proceder a detenciones en caso de flagrancia, facultades que hasta ahora no estaban contempladas en la legislación vigente para este tipo de estados de excepción.

La bancada de Renovación Nacional (RN) enfatizó que este proyecto representa un avance concreto para reforzar la seguridad en las zonas más afectadas por hechos de violencia y para entregar mayores herramientas a quienes cumplen labores de resguardo y protección de la ciudadanía.

PURANOTICIA