Nuevo operativo en Temucuicui termina con la captura de Jorge Huenchullán y su pareja

En un nuevo allanamiento de la PDI, Carabineros y efectivos del Ejército en la comunidad mapuche de Temucuicui, comuna de Ercilla, región de La Araucanía, cayeron el comunero mapuche Jorge Huenchullán Cayul y su pareja Carolina Padilla Manquel.

Ambos fueron sacados del lugar en un helicóptero del Ejército en medio de disparos, y los llevaron a la ciudad de Victoria. El Juzgado de Garantía de esa ciudad había emitido órdenes de captura contra Huenchullán, buscado hace cinco años.

El procedimiento –llamado “Operación Tridente”- empezó alrededor de las 2 de la madrugada de este martes y los detenidos fueron ubicados en su casa.

Jorge Huenchullán Cayul mantiene órdenes de detención vigentes del Juzgado de Garantía de Victoria, una por los delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones; y la segunda por el delito de usurpación no violenta del año 2019.

Carolina Padilla Manquel, en tanto, registraba una orden de aprehensión pendiente por el delito de tráfico en pequeñas cantidades.

Las unidades policiales y militares se retiraron sin heridos a las 2:50 horas.

Jorge Huenchullán Cayul fue un activista de línea dura en lo referente a las demandas territoriales, pero después se le vinculó al cultivo de marihuana en invernaderos.

PURANOTICIA