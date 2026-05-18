Sismo de menor intensidad se percibió en la región de La Araucanía: epicentro se localizó al suroeste de Angol

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 22:16 horas de este lunes en la región de La Araucanía.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 3.5 y se localizó a 45 kilómetros al suroeste de Angol.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: La Araucanía

Purén: III

Angol: III

Renaico: II

Traiguén: II

Lumaco: II

PURANOTICIA