Dos personas fueron detenidas por quemas y transporte de combustible en medio de incendios forestales en Ñuble y Biobío

Dos nuevas detenciones se produjeron en el marco de los incendios forestales que afectan desde la noche del sábado 17 de enero a las regiones de Ñuble y Biobío, cuyas personas fueron encontradas realizando quemas y con botellas con líquido acelerante.

Tras el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), se informó que en la comuna de Mulchén se detuvo a una persona sorprendida transportando combustible sin autorización, lo que fue considerado como una acción de alto riesgo.

Esta detención se produjo en el marco del Estado de Excepción y como parte de las labores de control y fiscalización en la zona. El general Renzo Miccono precisó que la captura fue en contexto de toque de queda, donde "una persona que se encontraba en desacato fue encontrada transportando combustible sin autorización".

El segundo detenido corresponde a un hombre del sector de Punta Lavapié, en la comuna de Arauco, quien "estaba realizando una quema en su domicilio y se le escapó de las manos, pasando a quemar media hectárea", según el oficial.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que trabajadores denunciaron haber encontrado, en arbustos en la ruta que une Concepción con Cabrero (ruta 146), restos de envases plásticos quemados con líquido acelerante.

"En primera instancia, aparentan como propósito central ser utilizados con la finalidad de generar un incendio”, aseguró el titular de la cartera, motivo por el que el Ministerio Público dispuso la investigación del OS9 y del Labocar de Carabineros.

PURANOTICIA