Dos personas fallecieron y una veintena sufrió lesiones tras colisión frontal entre bus y camión en Ovalle

Dos personas perdieron la vida y una veintena sufrió lesiones en un accidente de tránsito que se produjo en la ruta D-605, en la comuna de Ovalle, región de Coquimbo.

La emergencia se registró la tarde de este miércoles a la altura del cruce Los Leices, donde un bus interprovincial colisionó de manera frontal con un camión 3/4.

Según información preliminar, dos personas que viajaban en el camión son las que fallecieron.

Los lesionados fueron trasladados hasta el servicio de Urgencia del Hospital Antonio Tirado Lanas de Ovalle, donde algunos quedaron internados.

Cabe señalar que en el lugar trabajan personal de Carabineros, y Bomberos de la comuna de Ovalle.

(Imagen: @Accdetto)

