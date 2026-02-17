Dos personas fallecidas deja balacera entre bandas rivales en Alto Hospicio: Entre los sobrevivientes hay un adolescente de 15 años

Dos personas fallecieron en un enfrentamiento a balazos entre bandas rivales en la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá.

El hecho ocurrió a eso de las 02:00 horas de este martes en la intersección de las avenidas Teniente Hernán Merino Correa con La Pampa, barrio Candela.

Dos sujetos de 26 y 31 años fallecieron producto del ataque. Una de las víctimas fue encontrada en el sitio del suceso con "múltiples impactos balísticos en su cuerpo".

En tanto, la otra víctima falleció en el Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) La Tortuga debido a la gravedad de sus lesiones.

Entre los sobrevivientes hay un menor de edad de 15 años.

El jefe de la Brigada de Homicidios Iquique, subprefecto Marcelo Pérez, detalló que la balacera ocurrió en el marco de "un enfrentamiento entre dos bandas o grupos rivales cuyo móvil es materia de investigación".

"Se continúan las diligencias para establecer la dinámica de los hechos y los autores de estos delitos", señaló.

(Imagen: @FiscaliaIRegion)

