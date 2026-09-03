Dos internos fallecidos deja riña al interior de la cárcel de Coyhaique: agresores serán trasladados a otro recinto

La Dirección Regional de Gendarmería de Aysén confirmó y lamentó el deceso de dos personas privadas de libertad durante la mañana de este jueves, tras una riña entre internos que ya se encuentran identificados, en un módulo del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique.

La institución penitenciaria informó que en cuanto sucedieron los hechos, "personal de servicio intervino de manera inmediata, brindando las primeras atenciones, a la espera de la llegada del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, uno de los internos falleció en el recinto penitenciario y otro en el Hospital Regional de Coyhaique".

Gendarmería informó lo sucedido al Ministerio Público, entidad que ordenó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, efectuar las respectivas indagatorias del caso. En paralelo, comunicó lo ocurrido a los familiares de los internos fallecidos, junto con instruir un proceso administrativo para contribuir con el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, personal penitenciario especializado, ejecutó un procedimiento de registro y allanamiento, en el lugar donde ocurrió la agresión.

Además, precisaron que los agresores "se mantienen aislados del resto de la población penal, a la espera de ser traslados a otro recinto penitenciario".

Finalmente, la institución manifestó que "rechaza, categóricamente, todo acto de violencia al interior de sus establecimientos, reafirmando su compromiso con la seguridad, la dignidad y el respeto de los derechos de todas las personas privadas de libertad".

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