Dos hombres fueron detenidos por homicidio frustrado a carabinero y tráfico de drogas en Curicó

Carabineros del OS7 Talca junto a personal de la Tenencia de Carreteras Curicó detuvieron a dos sujetos por tráfico de drogas en Curicó.

El hecho ocurrió cuando los efectivos policiales fiscalizaron un furgón que se desplazaba en dirección sur, momento en que el conductor aumenta su velocidad, con claras intenciones de atropellar al carabinero y evitar su fiscalización. Debido a esta situación, el funcionario hizo uso de su arma de fuego.

Posteriormente, se inició un seguimiento controlado por inmediaciones de la ruta 5 Sur, logrando finalmente dar alcance al móvil, deteniendo a su conductor, quien portaba 2 kilos 455 gramos de ketamina, 101 gramos de clorhidrato de cocaína, 591 ml. de codeína mezclada con gaseosa de color blanco, 1 frasco de vidrio con restos de codeína, 1 balanza digital, 2 teléfonos celulares y 12 mil pesos en dinero en efectivo.

Los dos imputados fueron formalizados por el delito de tráfico de droga, quedando ambos con la medida cautelar de prisión preventiva. Se fijaron dos meses de plazo para la investigación.

PURANOTICIA