Dos hermanos fueron asesinados a balazos en plena vía pública en Iquique

La Fiscalía ECOH de Iquique y la PDI investigan un ataque a balazos contra dos hermanos que murieron en plena vía pública. Desconocidos les dispararon desde un vehículo y se dieron a la fuga.

El doble homicidio se registró a las 22 horas de la noche del martes, en calle Lincoyán, al interior de la población O'Higgins de Iquique.

Hasta ese lugar llegaron sujetos armados a bordo de un vehículo que atacaron con armas de fuego a las víctimas, dos hermanos de nacionalidad chilena de 32 y 34 años.

Ambos murieron en el exterior de una vivienda, mientras los homicidas se daban a la fuga en medio de la conmoción de los pobladores que presenciaron los hechos.

La investigación quedó a cargo del Equipo ECOH y de la Brigada de Homicidios de la PDI. No se descarta un ajuste de cuentas como motivo del ataque.

PURANOTICIA