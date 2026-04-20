Dos fallecidos y al menos 23 heridos deja colisión frontal entre bus y un camión en Tocopilla

Un grave accidente de tránsito se registró este lunes en la comuna de Tocopilla, región de Antofagasta, luego de una colisión frontal entre un bus interurbano y un camión en la ruta B-24. Producto de la colisión fallecieron dos personas y, al menos, 22 resultaron heridas.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por Carabineros, la emergencia se produjo alrededor de las 11:30 horas a la altura del kilómetro 47 de la mencionada vía. En ese instante, el bus transitaba en dirección poniente a oriente con el objetivo de llegar a Iquique, topándose de frente con el camión que circulaba en la pista contraria rumbo a la ciudad de Tocopilla.

A raíz de la magnitud del choque, perdieron la vida en el mismo lugar tanto el conductor como el auxiliar del bus. Por su parte, la cifra de afectados se elevó a por lo menos 23 pasajeros que sufrieron lesiones de diversa consideración.

Una vez reportada la situación, se activaron rápidamente los protocolos correspondientes, lo que motivó la llegada de diversos equipos de emergencia al sitio del suceso. Junto a ellos, se constituyeron efectivos policiales pertenecientes a la 4ª Comisaría de Carabineros de Tocopilla para asegurar el perímetro y asistir a los involucrados.

Para esclarecer los motivos exactos que originaron esta tragedia, se dispuso la concurrencia de un equipo especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Antofagasta. Dicha unidad será la encargada de realizar los peritajes necesarios con el objetivo de establecer la dinámica del accidente y sus causas.

(Imagen: @RadioAftaOnline)

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