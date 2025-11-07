Dos atentados incendiarios en La Araucanía: Queman vivienda, bodegas y maquinaria

Durante la madrugada de este viernes se registraron dos atentados incendiarios en la comuna de Vilcún, Región de La Araucanía, en los que resultaron quemados un casino, una vivienda y bodegas con maquinaria agrícola.

En primera instancia se informó que se trataba de un solo ataque, sin embargo, con el correr de las horas, se confirmó que fueron dos los atentados.

Según informa Emol, ambos hechos ocurrieron cerca de las 02:45 horas y reivindicados mediante lienzos por la orgánica Weichán Auka Mapu. El primero tuvo lugar en el fundo Traipo, ubicado en el kilómetro 3 de la ruta S-273, donde desconocidos incendiaron una bodega de grandes dimensiones que contenía maquinaria agrícola.

El siniestro destruyó cuatro tractores, una máquina de fertilizante, dos remolques, una grúa pluma, un galpón de 754 m² y un casino de 55 m².

Casi en paralelo, otro ataque se registró en el kilómetro 6,5 de la ruta S-31, también en Vilcún, donde resultó destruida una bodega agrícola y una vivienda que funcionaba como oficina. En el sitio se encontró un lienzo con la consigna: "Libertad a los PPM M. Llanquileo, E. Montoya, L. Tranamil, N. Keupil. Nuestro objetivo es Wallmapu".

A ambos lugares concurrió el fiscal Patricio Montecinos, quien encabezó las diligencias junto a personal especializado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y de la Sección OS9, con el fin de levantar evidencia y determinar la dinámica de los hechos.

Ante esto, el diputado Miguel Mellado (IND) criticó que "nuevamente la WAM, haciendo de las suyas en La Araucanía: dos atentados terroristas, uno a un empresario mapuche, Vilcún y Cajón, que tenía un emprendimiento de semillas, le quemaron una casa que tenía como oficina, un galpón, y los trabajadores aterrados en esos momentos cuando los terroristas incendiaban todo este aparato productivo de un pequeño productor mapuche".

Agregó que "y a poco andar, atacan a la familia Cooper, también en Vilcún quemando maquinaria. Aquí lo que hay que dejar claro es que no existen presos políticos mapuche en Chile, como dicen las pancartas que dejaron estos terroristas de la WAM".

