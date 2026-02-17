Doble sismo remece a Coquimbo: dos temblores en menos de cinco minutos con epicentro en Punitaqui

Dos sismos de mediana intensidad se registraron la noche de este lunes en la zona centro-norte de Chile, específicamente en las cercanías de Punitaqui, en la región de Coquimbo.

De acuerdo con datos del Centro Sismológico Nacional, el primer movimiento ocurrió a las 22:16:54 horas y alcanzó una magnitud 3,6. Su epicentro se localizó a 16 kilómetros al oeste de Punitaqui, con una profundidad de 44 kilómetros.

Minutos más tarde, a las 22:21:47 horas, se registró un segundo temblor en la misma zona. Inicialmente informado con magnitud 4,5, el evento fue posteriormente ajustado a 4,7 por el organismo técnico. El epicentro se ubicó a 8 kilómetros al noroeste de Punitaqui y tuvo una profundidad cercana a los 50 kilómetros.

Ambos eventos se produjeron con escasos minutos de diferencia, lo que generó alerta entre los habitantes del sector.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó a las 22:33 horas que se trató de un “sismo de menor intensidad en la región de Coquimbo” y detalló las percepciones en la escala de Mercalli.

En la comuna de Punitaqui, la intensidad alcanzó grado III, misma percepción reportada en Ovalle, Río Hurtado, Combarbalá y Monte Patria. En tanto, en La Higuera y Vicuña el movimiento se sintió con intensidad grado II.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños a personas ni afectaciones a infraestructura.

Cabe recordar que Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo, debido a su ubicación en el límite entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos a lo largo del territorio nacional.

