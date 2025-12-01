Director del Servicio Nacional de Migraciones descarta crisis en frontera norte

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, descartó que exista una crisis en la frontera con Perú tras el aumento en la salida de migrantes.

En conversación con Duna, Thayer explicó que “en términos migratorios no hay ninguna crisis, ni mucho menos” y señaló que, junto con los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad Pública, Rafael Collao, “hemos tenido diversas actividades, nos hemos reunido con el Ejército, tuvimos ayer un Comité de Frontera, nos hemos reunido con Carabineros, la PDI, Fiscalía, el alcalde, el gobernador”.

En esta línea, sostuvo que “no es algo distinto de lo que ha pasado históricamente” y detalló que en el complejo fronterizo de Chacalluta circulan diariamente entre 6.000 y 7.000 personas hacia Perú, de las cuales aproximadamente la mitad corresponde a extranjeros. “Es un flujo habitual”, precisó.

Además, mencionó que desde el Servicio Nacional de Migraciones “estamos en una labor de monitoreo de la situación que está ocurriendo en virtud de los cambios de criterios que ha establecido Perú en materia de presencia de las FF.AA. en la frontera”.

Finalmente, insistió en que “estamos hablando de una situación que no es de una magnitud para que estemos hablando de una crisis” y que el tránsito en la frontera se mantiene dentro de los parámetros habituales.

