Diputados de la Comisión de Minería exigen investigar alud que dejó dos muertos en la División El Teniente de Codelco

La necesidad de establecer responsabilidades y reforzar las medidas de seguridad en la División El Teniente marcó las declaraciones de los diputados Valentina Cáceres y Sebastián Videla, quienes exigieron una investigación tras el alud que provocó la muerte de dos trabajadores contratistas de Codelco en la región de O’Higgins.

Ambos parlamentarios, integrantes de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, manifestaron su preocupación por las circunstancias del accidente y solicitaron que se adopten medidas concretas para evitar que una emergencia de estas características vuelva a repetirse.

La tragedia ocurrió este domingo 11 en el sector Rajo Sur de la División El Teniente, donde un deslizamiento de material afectó a tres trabajadores que se encontraban realizando labores en la mina a rajo abierto.

Uno de ellos fue rescatado y trasladado a un centro asistencial, mientras que los otros dos permanecieron desaparecidos hasta que Codelco confirmó que habían sido encontrados sin vida por los equipos de emergencia.

Los trabajadores fallecidos pertenecían a la empresa subcontratista San Lorenzo, que prestaba servicios a través de Aura.

INVESTIGACIÓN

La diputada Valentina Cáceres (Ind.), representante de la región de O’Higgins e integrante de la Comisión de Minería, puso especial énfasis en las consecuencias humanas del accidente y en la necesidad de esclarecer lo sucedido.

“Acá se tiene que investigar para que esto nunca más vuelva a suceder. Son trabajadores que tienen familia, que vinieron acá a buscar su sustento y lamentablemente el día de hoy no van a llegar a sus casas, eso no puede seguir ocurriendo”, manifestó.

La parlamentaria planteó así la importancia de que la investigación permita determinar las circunstancias de la emergencia y contribuya a prevenir nuevos accidentes que pongan en riesgo la vida de quienes desarrollan labores en la industria minera.

Sus declaraciones se produjeron luego de que la estatal confirmara oficialmente los fallecimientos, tras las labores de búsqueda y rescate desplegadas durante la jornada del domingo.

EXPLICACIONES A CODELCO

Por su parte, el diputado Sebastián Videla (Ind.), también integrante de la Comisión de Minería, emplazó directamente a la empresa estatal a entregar antecedentes sobre las circunstancias del accidente.

“Codelco debe dar explicaciones”, afirmó el parlamentario, quien además planteó la necesidad de revisar los protocolos de prevención y respuesta ante emergencias.

En esa línea, Videla recalcó que la seguridad de los trabajadores debe constituir una prioridad en las operaciones mineras.

“La producción jamás puede estar por sobre la vida. Se necesitan responsabilidades y medidas concretas”, sostuvo.

Las declaraciones de ambos legisladores se suman a los cuestionamientos surgidos tras el alud, particularmente respecto de las condiciones en que se desarrollaban las labores en el sector afectado.

Según informó Codelco, las operaciones de la mina a rajo abierto se encontraban detenidas debido a las condiciones meteorológicas, mientras que los trabajadores fallecidos realizaban labores de inspección.

El Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) desarrollan diligencias para esclarecer las causas del deslizamiento y las circunstancias en que ocurrió el accidente.

PURANOTICIA