Diputados Barchiesi y Longton denuncian irregularidades del Alcalde de Rinconada y piden a Chile Vamos que le quite su apoyo

Juan Emigdio Galdames Carmona fue inscrito ante el Servicio Electoral (Servel) para buscar la reelección en los comicios que tendrán lugar el 26 y 27 de octubre, instancia en la que, como independiente pero en cupo que le otorgó la coalición Chile Vamos, busca asumir por otros cuatro años la Alcaldía de Rinconada.

No obstante, sus últimos años en esta comuna ubicada al interior de la región de Valparaíso no han estado exentos de polémicas, siendo una de las más graves la que dice relación con el presunto sobreprecio en el pago de un terreno, cuestión que ha derivado en agresiones a la prensa y hasta en un misterioso corte de luz que no permitió que la comunidad viera un reportaje televisivo que denunciaba estos hechos.

Pero esto no ha sido lo único, pues últimamente Juan Galdames ha sido visto haciendo campaña por las calles de la comuna. Hasta ahí todo bien, si es lo que haría cualquier candidato en estas elecciones; no obstante, el problema radica en que el Alcalde está con una licencia médica que lo mantiene alejado de sus funciones municipales.

Es justamente esta serie de hechos los que motivaron que los diputados Andrés Longton (RN) y Chiara Barchiesi (Republicanos) acudieran a la Contraloría Regional de Valparaíso a estampar una denuncia por estos aparentes hechos de corrupción.

“Una vez más estamos frente a actos que parecen hacer nuevamente irregulares por parte del alcalde Galdames, quien ejerce su cargo como si fuera el feudo de Rinconada, donde lamentablemente los recursos públicos constantemente están siendo objeto de cuestión por parte del uso y abuso que se está haciendo de ellos en perjuicio a los habitantes de Rinconada”, sostuvo el parlamentario de RN.

En tanto, la legisladora republicana indicó que "es inaceptable que en el contexto de la campaña política, él utilice fondos municipales para hacer campaña. Pero, en paralelo, él está con licencia médica. O sea, él tiene salud para hacer campaña, pero no tiene salud para trabajar. Y a esto se le agrega el hecho de que cuando Mega presentó un reportaje respecto a las irregularidades en el sobreprecio de las compras de terreno, Rinconada masivamente se queda sin luz. Hay diversas irregularidades que, junto al diputado Longton y la candidata republicana para ser alcaldesa de Rinconada, Valeria Espinosa, vinimos a presentar a la Contraloría, para que se siga investigando a Juan Galdames, alcalde actual de Rinconada".

APOYOS DE CHILE VAMOS

Llama la atención que la denuncia sea presentada por un parlamentario de las filas de Chile Vamos, tomando en cuenta que Juan Galdames es candidato justamente de dicha coalición política. El tema fue abordado en profundidad por Longton...

"Si bien, está inscrito como candidato de Chile Vamos, yo espero que demos una señal como coalición y le retiremos el apoyo a Juan Galdames, porque creo que nosotros no podemos ser cómplices de este tipo de situaciones y tenemos que predicar con el ejemplo", sostuvo el legislador de Renovación Nacional.

De igual forma, sostuvo que "acá no hay distinción política cuando se tratan hechos tan graves como fraude al fisco, negociación incompatible, falsificación de instrumento público. No podemos tener dos miradas, no podemos escondernos cuando son de nuestro sector y salir con todo cuando son del sector de enfrente".

También comentó que "en este tipo de cosas tenemos que tener una sola voz frente a actos reñidos con la ley tan contundentes respecto a la evidencia que han entregado Contraloría y que están siendo investigados por la justicia, y es por eso que los políticos que necesitamos esto tenemos que dar el ejemplo y salir con la misma fuerza. Y por esto el llamado no solamente a la oposición y oficialismo es que todos juntos combatamos actos de corrupción tan contundentes como los que están siendo revelados a través de distintos reportajes”.

A VOTAR INFORMADOS

Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi hizo un llamado a la ciudadanía de Rinconada a informarse acerca de lo que ocurre en la comuna: "Queda un mes para la elección del nuevo Alcalde de Rinconada y de todo Chile, y es fundamental que todos los vecinos de Rinconada sepan la verdad, que voten informados. Es por eso que nosotros vamos a seguir investigando, seguir entregando todos los antecedentes que encontremos y sobre todo por esto de las licencias médicas", expresó.

La parlamentaria del Partido Republicano también manifestó que "el Alcalde ha hecho todo lo posible para que los vecinos no conozcan la investigación que está llevando la Contraloría y el Ministerio Público. Nosotros vamos a encargarnos de que todos los vecinos de Rinconada sepan quién realmente es Juan Galdames".

En tanto, la candidata republicana a la Alcaldía, Valeria Espinoza, subrayó que "el alcalde actual, que va a reelección, Juan Caldames, hizo uso indebido de los recursos públicos para hacer propaganda electoral", y agregó que "a través de actividades municipales de colegios, en la actividad de la chilenidad, él, a través de una pantalla, invitó indirectamente a votar por él".

