Diputado Schalper justifica ausencia de oposición en presentación de informe de comisión para la Paz

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, se refirió a la presentación del informe de la Comisión para la Paz.



En conversación con Infinita, Schalper afirmó que, previo a la entrega del informe, existía la premisa que “se iba anunciar en la medida que todos los de la mesa estuvieran de acuerdo”.



“Entiendo la limitación legislativa, pero fue un error adelantar algo en términos de acuerdo si no estaba la unanimidad”, sostuvo el parlamentario.



Además, respaldó la ausencia de la oposición en presentación de informe de Comisión para la Paz y aseveró que “para la reforma previsional la entrega de informe tuvo poco y tuvo harto de bailoteo. Uno no sabe muy bien lo que hará el gobierno en estas puestas en escena (…) este gobierno es poco prolijo en respetar esas instancias”.



Asimismo, el legislador se mostró de acuerdo con las declaraciones de Evelyn Matthei sobre el informe y manifestó que “son temores fundados. Aquí no hubo entendimiento y solo habrá paz si cierras el tema de la entrega de tierras de manera definitiva”.

“La candidata lo que ha planteado son cosas que a mí también me preocupan: si no hay condena al terrorismo, claridad respecto al cese de la entrega de las tierras, evidentemente el acuerdo podría haberse logrado mejor”, sentenció.