Diputado Lagomarsino incorpora antecedentes del Hospital Carlos van Buren a solicitud de Comisión Investigadora por listas de espera

El diputado Tomás Lagomarsino confirmó que incorporará los antecedentes de irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso a la solicitud de la Comisión Especial Investigadora por listas de espera, que espera ingresar este próximo lunes.

Además, alertó sobre el cierre de pabellones en dicho centro asistencial, emplazando al Ministerio de Hacienda a aprobar una expansión del presupuesto y señalando la necesidad de una mejor gestión desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.

Tras la publicación del noveno informe de Contraloría respecto a la situación de listas de espera, en este caso del Hospital Carlos Van Buren, el legislador del Partido Radical comentó que “los informes de Contraloría tienen antecedentes contundentes y en algunos aspectos similares, como es la discordancia e incoherencia entre las bases de datos locales y el repositorio nacional de listas de espera".

“Adicionalmente hay casos graves como personas que estaban hace muchos años en listas de espera, que habían fallecido y seguían allí. Como en el caso del Hospital Carlos Van Buren, cuyo último informe conocimos y donde habían 120 personas que habían fallecido y que seguían en esas listas de espera. Así como personas que fueron egresadas por razones distintas del fallecimiento cuando la razón real era que habían fallecido”, agregó.

Considerando lo anterior, afirmó que “claramente hay una situación que indagar, pero que no es exclusivamente estos nueve informes de Contraloría que tenemos hasta el día de hoy”.

En este sentido, señaló “también es la auditoría del Hospital Sótero del Río donde fueron eliminadas 300.000 personas en listas de espera de forma administrativa. Los números de las listas de espera alcanzan más de 2.500.000 personas en las listas de espera de especialistas. Más de 350.000 personas en lista de espera quirúrgica. Y más de 80.000 Garantías Explícitas en Salud retrasadas, garantías de oportunidad. Además de todos los recursos extraordinarios que hemos aprobado año a año”.

Además de las irregularidades en listas de espera, sumó que “hemos conocido que cuatro pabellones se van a tener que cerrar esta semana en el Hospital Carlos Van Buren, producto de falta de financiamiento de dicho recinto asistencial. En el cual se pidió una expansión presupuestaria de dos meses al Ministerio de Hacienda -particularmente a la Dirección de Presupuesto- y que hasta el día de hoy no ha sido aprobada”.

Respecto a esta situación, indicó que “claramente necesitamos gestión y recursos, más que nunca. Y para que esos recursos estén disponibles, el Ministerio de Hacienda tiene que colocarse la mano en el bolsillo, tiene que aportar a los hospitales. Y también necesitamos una gestión que mejore desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales”.

Consultado respecto a si cree que si ya pasó o es el momento para asignar una responsabilidad política el subsecretario de Redes Asistenciales, respondió que “no sé si es el momento para que salga o no del cargo. No creo que la situación sea tan compleja para llegar a eso. Ahora sí, falta una mejora significativa en su gestión, que no solamente depende de él sino de las direcciones de Servicio de Salud”.

“Yo que soy diputado de la región de Valparaíso, sé que mucha responsabilidad de la desmejorada situación del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio es de su director y no necesariamente del subsecretario”, sostuvo el parlamentario.

Por último, se le preguntó respecto a las fecha en que ingresará la solicitud para la conformación de una Comisión Especial Investigadora, ante lo que señaló que “estaba esperando que saliera publicado este informe dos informes de Contraloría sobre los hospitales Dr. Gustavo Fricke y Carlos Van Buren de la región de Valparaíso para poder ingresarla. Así que estaríamos incorporando estos antecedentes al escrito el día lunes, espero. De tal forma de tener una solicitud de Comisión Especial Investigadora contundente, que primero que todo aborde las cifras desde el 2019 a la fecha, los recursos extraordinarios que hemos aprobado en los dos últimos procesos presupuestarios, la auditoría del Hospital Sótero del Río, así como los nueve informes de Contraloría que hemos conocido hasta hoy”.

PURANOTICIA