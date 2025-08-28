Diputado Jorge Saffirio cuestiona al Gobierno por no aplicar Ley Antiterrorista tras crimen de guardia en atentado en Victoria

El diputado Jorge Saffirio (Demócratas) criticó la decisión del Gobierno de no querellarse por Ley Antiterrorista en el caso de la muerte de un guardia en el atentado ocurrido en un predio forestal de Victoria.

Según el parlamentario, esta omisión demuestra una falta de voluntad política para enfrentar de manera contundente la violencia en la región.

“Es inexplicable que, ante un hecho de violencia tan brutal, donde un trabajador perdió la vida, el Gobierno no haya invocado la Ley Antiterrorista”, declaró Saffirio.

“Parece que hay temor a usar las herramientas que el Estado tiene a su disposición para combatir el terrorismo. No se trata de un simple delito; estamos ante acciones que buscan infundir terror y desestabilizar la región”, añadió.

Además, el diputado enfatizó que, si bien los estados de excepción son necesarios, no son suficientes para resolver la crisis de seguridad.

En ese sentido, Saffirio recalcó la urgencia de contar con un plan integral de seguridad y una ley especial que aborde el problema del terrorismo en la Macrozona Sur, que combine inteligencia policial, protección a las víctimas y un marco legal robusto.

“Los estados de excepción nos permiten, a duras penas, controlar la situación, pero no atacan la raíz del problema. La violencia, lamentablemente, sigue escalando”, señaló el legislador.

“Necesitamos un plan real y a largo plazo. Una Ley de Inteligencia que funcione, que nos permita anticiparnos a estos hechos y desbaratar las redes criminales. No podemos seguir dependiendo de medidas cortoplacistas. Los chilenos de la Macrozona Sur merecen vivir en paz y tener garantías para el desarrollo de su trabajo”, agregó.

Finalmente, Saffirio hizo un llamado al Gobierno a actuar con mayor decisión y a dejar de lado los “miedos ideológicos” para enfrentar el terrorismo que, según él, está desangrando la región.

PURANOTICIA