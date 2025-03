Diputado Francisco Pulgar cumplirá arresto domiciliario nocturno tras revocación de la prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Talca resolvió cambiar la medida cautelar del diputado independiente Francisco Pulgar, quien llevaba en prisión preventiva desde el 19 de febrero en la cárcel de Cauquenes.

El parlamentario enfrenta una formalización por presuntos delitos de violación y abuso sexual reiterado contra una menor de 14 años.

Se le impuso arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y de contactarse con la víctima o su entorno.

Además, el congresista debe presentarse semanalmente ante Carabineros para firmar, cumpliendo así con las condiciones establecidas.

Según el fiscal adjunto de Talca, Pedro Salgado, la investigación sigue en curso y los antecedentes disponibles sugieren la posible participación de Pulgar en los hechos.

La defensa del legislador, integrada por los abogados Álvaro Pérez, Miguel Ángel Carreño y Mauricio Higuera, indicó que "lo primero que debo reiterar, con más respaldo del tribunal, es que el diputado Pulgar es totalmente inocente. Como dijo él en la audiencia, 'él jamás ha tocado a una mujer sin consentimiento y menos una menor de edad'. Así lo dijo".

"Esperamos que este sea el inicio de un camino que nos permita acreditar su total inocencia y concordamos con la resolución del tribunal. Este lo que dijo en el fondo es que no es necesario tener preso al honorable diputado Francisco Pulgar para que enfrente a la justicia. No es necesario porque él no se sustrae a la justicia, él cumple las órdenes de los tribunales y jamás, en ningún momento, desde que se produjo este hecho, volvió a contactar a algún miembro de la familia y menos a la persona que lo denunció", reiteró Álvaro Pérez.

La Fiscalía del Maule interpuso una apelación a esta decisión, la cual será revisada por la Corte de Apelaciones este viernes.

PURANOTICIA