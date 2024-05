Diputado Andrés Celis defendió a Virginia Reginato: "Creo que la Coty no robó ni un peso"

El diputado Andrés Celis formó parte de los invitados al programa «Podemos Hablar», de Chilevisión, donde en específico abordó dos temas que han generado ruido en la audiencia, más aún luego que sus declaraciones fueran viralizadas en redes sociales.

En primer lugar, el parlamentario de Renovación Nacional (RN) se refirió a lo que fue la administración de Virginia Reginato al mando de la Municipalidad de Viña del Mar, entre 2004 y 2021, donde él fue Concejal entre los años 2000 y 2016.

Luego que Julio César Rodríguez le preguntara por su rol como edil de la Ciudad Jardín, el legislador por el Distrito 7 comentó que "yo creo que la Coty (apodo con el que su círculo la conocía) pecó de ingenuidad y yo creo que no robó ni un sólo peso".

"La Coty pecó por culpa, fue negligente, fue poco cuidadosa", insistió.

De igual forma, el congresista de Chile Vamos precisó que "los que robaron fueron sus asesores o asesoras más cercanas, de su círculo más estrecho".

En ese sentido, Andrés Celis aseguró en la emisión del programa de este domingo 19 de mayo que "se pagaban a empresas con sobreprecios, empresas entregaban dinero para las campañas y se le adjudicaban propuestas publicas, todo eso, sí...".

Respecto a la "asesora" mencionada, explicó que "cuando tú tienes a una asesora que consideras como tu hija, ¿a quién le crees tú: a un Concejal o a tu hija?".

Junto a afirmar que su asesora se quedó con mucho dinero, el diputado Celis comentó que ella "no está en la justicia porque fue pilla", porque se contrató "bajo la figura de no tener responsabilidad administrativa, de no firmar".

También aseguró que Reginato ha pagado todos los pecados y sentenció que "donde más se roba es en los municipios y en las corporaciones, y es muy fácil robar".

Cabe recordar que hay dos causas en las que se le ha investigado a Virginia Reginato: la primera, denominada «Horas Extras 1», por pagos irregulares a funcionarios entre los años 2016 y 2018, dos de los cuales fueron condenados por fraude al Fisco, por hechos acontecidos entre los años 2014 y 2015. La segunda causa es «Horas Extras 2», la cual sigue en curso, teniendo a la ex Alcaldesa como querellada, aunque aún no ha sido formalizada por estos hechos que habrían tenido lugar entre el 2016 y el 2018.

FAMILIAR DE MAITE ORSINI

Pero eso no es todo, pues el diputado Andrés Celis también confirmó que es familiar de la diputada de Revolución Democrática (RD) Maite Orsini, lo que causó sorpresa entre los invitados al programa «Podemos Hablar», de Chilevisión.

"Efectivamente. Soy tío, pero en tercer grado", aseguró.

Luego explicó que "soy primo en segundo grado de la mamá de Maite".

No obstante a aquello, sostuvo que "no nos pescamos ni en bajada. Para no mentir, en estos seis años, una vez me mandó un mensaje en WhatsApp para decirme "hola" y yo le respondí diciéndole "hola". Ha sido todo en seis años".

"Es la Diputada con la que menos he tenido contacto. Pero sí, efectivamente somos parientes. Yo soy tío de ella", puntualizó el legislador RN.

De igual forma, Julio César Rodríguez le preguntó su opinión sobre el romance que su sobrina tiene con el ex futbolista Jorge Valdivia, lo que también respondió.

"Es extraño porque recuerdo que ella dijo que jamás tendría un novio que fuera de derecha. Recuerdo un programa donde señaló aquello y, por lo que recuerdo, el «Mago» Valdivia es una persona con ideas de centroderecha", dijo Celis.

"Creo que es la contradicción con patas, con el debido respeto", concluyó.

PURANOTICIA