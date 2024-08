Diputada Marzán acusa a compañías eléctricas de "graves vulneraciones" debido a extensos cortes de luz en la región de Valparaíso

La región de Valparaíso mantiene a 9.599 clientes sin suministro eléctrico producto de la operación deficiente de las compañías de electricidad, ante el sistema frontal que ha afectado a la región de Valparaíso, lo que implica, además, la suspensión de clases en más de 30 recintos educacionales.

Producto de esto, la diputada Carolina Marzán confirmó que ofició al Ministerio de Energía y al Ministerio de Educación, "para que se pronuncien con medidas concretas respecto a la grave vulneración al derecho a la Educación de los y las estudiantes de la región de Valparaíso, que se encuentran sin clases, una vez más, por los cortes de luz y el actuar negligente de las empresas eléctricas, que no dilapidan en cobrar tarifas aumentadas, con más de 1 millón 800 mil dólares en intereses, por el congelamiento de tarifas en pandemia y sin embargo, dejan al descubierto que el servicio que hoy entregan es nefasto, deficiente y precario”.

La parlamentaria argumentó que "las tarifas que hoy se nos imponen, no se condicen en lo absoluto con el servicio que se nos está entregando* y que hoy tiene a estudiantes sin clases, casi 10 mil hogares sin electricidad en la región y la pérdida de insumos. Hoy, no nos están dando respuesta, lo que deja en evidencia además, la necesidad de tener más oferta en servicios de electricidad que abastezcan a la población y no el monopolio que hoy tenemos, que deja a las familias y a la población en general, de brazos cruzados en estas instancias”.

Por su parte, la diputada Camila Flores anunció que acudirá a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) debido al prolongado corte de energía eléctrica de los vecinos de la comuna de San Felipe.

"Chilquinta cada día está peor, cada vez funciona peor. Parece que desde que lo compraron los chinos está peor que nunca. Esta empresa ya tenía serios problemas, pero ahora realmente esto es una burla, es una falta de respeto. Hace un tiempo le cobraban de manera retroactiva a los vecinos afectados por el mega incendio, altos costos de luz en lugares que estaban siniestrados, donde muchos de ellos ni siquiera estaban viviendo", comentó la legisladora de Renovación Nacional.

Finalmente expuso que "ahora ni siquiera se toman la molestia de darle una respuesta a los vecinos de San Felipe ante estos prolongados cortes de luz. Voy a acudir a la Superintendencia para que se haga una supervisión respecto de esta empresa. Lamentablemente, como son monopolios, no tenemos la posibilidad de llegar y cambiar de empresa. Aquí no opera el mercado, opera el monopolio. Y lamentablemente nos damos cuenta que es un desastre. Esta es una de las peores empresas que tenemos en la región de Valparaíso".

PURANOTICIA