Diputada Flores pide esclarecer violento asalto a Alcalde de Zapallar: "No es simplemente un robo común y corriente"

La diputada Camila Flores visitó en el hospital Biprovincial Quillota - Petorca al Alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, quien fue víctima junto a su familia, de un violento asalto al interior de su domicilio ubicado en el sector de La Higuera.

A la vivienda de la autoridad comunal (independiente, pero cercano a la UDI), llegó un grupo aún no determinado de delincuentes armados, quienes procedieron a amedrentarlo con el objetivo de robar diferentes especies desde su interior.

Desde el Municipio de Zapallar informaron que "los delincuentes actuaron con mucha violencia, golpeando a su esposa y amenazando la integridad de sus hijos, lo que generó la natural reacción defensiva del Alcalde".

Y la parlamentaria de Renovación Nacional declaró en las afueras del hospital que "sorprende la violencia con la que estos criminales actuaron contra él, contra su señora, y contra sus tres hijos pequeños. La verdad es que el Alcalde no está bien, gracias a Dios está fuera de riesgo vital y de lesiones graves, pero sí, golpeadísimo, la verdad es que fue demasiado violenta la situación que vivió".

Luego agregó que "esta es una situación sumamente extraña, no me parece a mi que fuese un simpe robo, yo creo que aquí existe algo más, lo que hace que este caso sea especialmente grave. Vamos a perseverar para que se esclarezca la situación, me pide el alcalde que transmita que él hizo todo lo necesario para proteger a su familia, vivió las consecuencias de esto, tiene muchos puntos, tiene distintas lesiones, está sumamente golpeado, la verdad de las cosas es que le dejaron practicamente su cara deformada de tanto golpe y en el resto de su cuerpo".

Flores relató que "fueron maniatados todos los integrantes de la familia incluidos sus tres niños pequeños, llegaron con armamento, con pistolas, la verdad es que pudo ser mucho peor y gracias a Dios no lo fue así y no tenemos que estar lamentando la muerte de alguna persona".

La legisladora aseguró que "vamos a perseverar hasta las últimas consecuencias porque esto obedece a un modus operandi que es bastante extraño, no es simplemente un robo común y corriente, gracias a Dios el Alcalde está fuera de peligro, su señora y sus tres niños también, sigue internado dado la gravedad de sus lesiones en el hospital Biprovincial Quillota - Petorca".

La abogada agradeció "la prontitud a la PDI, que ya está tomando las diligencias para investigar y llegar a los culpables, a los criminales de estos hechos. Yo quiero recordar que el alcalde ha hecho una labor incanzable de combate contra el tráfico de drogas, incluso instalando una oficina de persecución a las bandas de narcotráfico que operan en la comuan de Zapallar y en toda nuestra región, lo que por cierto, pueda estar muy enlazado con los hechos que le tocó vivir".

