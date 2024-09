Diputada Chiara Barchiesi y candidato a Gobernador Francesco Venezian piden fast track ante crisis habitacional de la región de Valparaíso

La diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi y el candidato para competir por la Gobernación de Valparaíso, Francesco Venezian, se refirieron al déficit habitacional en la región de Valparaíso.

La parlamentaria manifestó que la región de Valparaíso registra el "mayor déficit habitacional del país, y a eso hay que agregar las cinco mil viviendas destruidas en el megaincendio de febrero, el Serviu no puede dejar de funcionar, no en estas condiciones”.

“En el Serviu hay profesionales de primer nivel, he estado en contacto con ellos y sin duda muchas de sus peticiones son de preocupación por el buen funcionamiento del servicio. Sin embargo, esta situación está afectando a miles de familias que no pueden avanzar en sus trámites habitacionales, familias que hoy necesitan una vivienda, por eso el Serviu no puede dejar de funcionar. La región necesita respuestas claras y una solución inmediata para que el proceso de reconstrucción y para que los proyectos de vivienda avancen sin más demoras”, agregó.

“Junto a Francesco Venezian oficiamos al Ministerio, porque el gobierno tiene que hacerse responsable de garantizar la continuidad del servicio y al mismo tiempo de escuchar a los funcionarios”.

“La región necesita un fast track habitacional, son decenas de miles las familias que necesitan una solución”, cerró.

Por su parte, el candidato para competir por la Gobernación de Valparaíso manifestó que “presentamos un oficio al Ministerio, pidiendo claridad sobre todos los proyectos habitacionales anunciados o en desarrollo, llegó el momento de darle respuestas concretas a la región”

“La región de Valparaíso vive una crisis habitacional sin precedentes. La burocracia y la permisología no han hecho más que empeorar el problema, desde el gobierno regional vamos a encargarnos de destrabar y acelerar todos los proyectos atrasados, y de generar las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos”, finalizó.

