Diputada Barchiesi defiende ir separados por la Gobernación: "Hay segunda vuelta, entonces nos ponemos todos detrás del que pase"

El 21 de noviembre de 2021, Chiara Barchiesi Chávez se convirtió –gracias a los 24.520 votos obtenidos– no tan sólo en Diputada de la República por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, sino que también en la parlamentaria mujer más joven de la historia del país. De aquello ya han pasado casi tres años, los cuales fueron repasados en profundidad por la legisladora del Partido Republicano en entrevista con Puranoticia TV.

Luego de dos procesos electorales fallidos: uno a nivel universitario y otro en la elección de la Convención Constitucional, su votación fue en franco ascenso, pasando de 10 mil votos logrados para la conformación del órgano que redactaría la propuesta de nueva Constitución para el país; a más de 24 mil en la Elección Parlamentaria de 2024, proceso que obedece –según dijo– al vínculo que tuvo con José Antonio Kast.

"Era una locura en ese momento, con la votación del «Apruebo» encima. Yo voté rechazo y entregaba flyers en las ferias con foto de José Antonio Kast, y la gente no entendía que era una mujer joven de derecha... porque era impensado en ese momento de tanta violencia", indicó Barchiesi, quien recordó también que cuando llegó al Congreso Nacional en Valparaíso, "al principio, miraba alrededor y decía 'qué estoy haciendo acá'. Pero creo que han sido muy buenos dos años".

ALIANZA CON CHILE VAMOS

Uno de los temas abordados por la Diputada que representa a la zona interior de la región de Valparaíso fue el proceso electoral que se avecina el próximo domingo 27 de octubre, donde la ciudadanía deberá escoger a sus nuevos alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores, instancia donde el Partido Republicano y las colectividades de Chile Vamos irán en carriles separados en algunas de ellas.

Barchiesi defendió esta decisión diciendo que en el caso de la Elección de Gobernador Regional "hay segunda vuelta, entonces nos ponemos todos detrás del que pase". Cabe recordar que la derecha se presenta a dicha instancia con tres candidatos: Francesco Venezian, independiente pero en cupo del Partido Republicano; Manuel Millones, independiente pero en cupo del Partido Social Cristiano; y María José Hoffmann, militante de la Unión Demócrata Independiente en cupo de Chile Vamos.

En base a esta respuesta, se le consultó a la Diputada si también respaldaría a un candidato como Iván Poduje (independiente en cupo de Chile Vamos), quien constantemente la ha atacado a ella y a su hermano, llamándolos despectivamente como "hermanos veneno". Su respuesta fue que "sí lo haría porque yo creo que hay que ser humilde en política (...) no hay que tomarse las cosas tan personal. Ese personalismo en política genera daño. Por ejemplo, en Quilpué perdimos, ganó María Carolina Corti y la estamos apoyando con todo porque ella ganó".

Pero más allá de eso, volvió a defender que existan opciones diversas en la carrera por la Gobernación Regional: "Me parece perfecto competir en primera vuelta. Es muy bueno que haya una amplia gama de posibiildades y que los dos mejor posicionados vayan a segunda vuelta. Lo mismo en la Presidencial, que José Antonio Kast vaya a primera vuelta, porque somos distintos (con Chile Vamos) y por algo nace el Partido Republicano. Si no fuera por José Antonio Kast yo no hubiera militado nunca en un partido político porque Chile Vamos no me encantaba como sí Republicanos".

SEGUNDA VUELTA DE ALCALDES Y CRÍTICA A GORES

Uno de los temas que Puranoticia.cl en más de alguna ocasión ha abordado en sendos reportajes ha sido el de la posibilidad que en futuros procesos exista la posibilidad de que haya una segunda vuelta en la Elección de Alcaldes, proceso del que Chiara Barchiesi se mostró a favor, replicando lo que ocurre en la de Gobernadores Regionales.

"Yo creo que sería una buena idea tener segunda vuelta de alcaldes, considerando que la hay en la de gobernadores. Entonces no es tan loco de pensar, en un tema práctico", dijo la militante del Partido Republicano, de 27 años de edad.

En ese sentido, recordó que en la Cámara de Diputados está en tabla un proyecto de ley –refundido de otros cinco proeyctos– que busca –entre otras cosas– poder acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales.

Sobre ello, la legisladora del Distrito 6 sostuvo que "hemos visto falencias estos años, en el caso de Valparaíso y en la mayoria de las regiones. Entonces hay temas que se ajustan, como acusar constitucionalmente, y me parece perfecto, por el caso Convenios, donde la Fiscalía Nacional investiga al gobernador Rodrigo Mundaca y a muchos otros. Entonces no es loco pensar en segunda vuelta de alcaldes".

Barchiesi también se refirió a posibles inhabilidades que pudiesen existir, en torno a no presentarse a una elección si participó en la que le antecedía. Al respecto, dijo que no era contraria a ello porque "la libertad es libre en ese caso", aunque indicó que "algunos aprovechan la Gobernación para ir al Senado el próximo año". Esto último, si bien, no dio nombres, sí se entiende que fue dirigido a María José Hoffmann, la candidata de Chile Vamos por la que muchos han dicho que está utilizando la exposición que le da el ser candidata a Gobernadora para posicionarse en la Elección por el Senado del 2025.

LOS VÍNCULOS DE BARCHIESI

Finalmente, la parlamentaria se refirió a los vínculos que ha logrado hacer durante su tiempo en la Cámara de Diputados. En primer lugar, aseguró que tiene buena relación con el diputado Hotuiti Teao y con Andrés Longton, ambos de las filas de Chile Vamos en la V Región. Pero no son los únicos, pues también reveló una desconocida relación cercana con la diputada frenteamplista María Francisca Bello, de quien dijo que "aunque no tenemos nada en común, nos hemos llevado muy bien porque con ella compartimos las dos comisiones: Recursos Hídricos y la de Mujer, y también me la encuentro en el trabajo en terreno, y hemos ido profundizando una buena relación, siendo que jamás votamos igual en la sala, pero es muy educada y atenta".

Como contraparte, con quien se ha dicho en más de alguna ocasión que no tiene buena relación, es con Camila Flores (RN), de quien señaló que hoy no tienen conflictos "porque ella quiere ir al Senado, pero si fuera a la reelección quizás sí".

En el plano de sus vínculos personales, cabe recordar que Chiara Barchi contrajo matrimonio el viernes 2 de febrero de 2024, fecha tristemente recordada por marcar el inicio del megaincendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. De aquella jornada recordó que "cuando me casé, el Gobierno avisó que era un incendio forestal y que no había riesgo de viviendas, pero al rato quedó la escoba. Fue difícil (suspender las vacaciones) pero había que hacerlo, pero Felipe (su esposo) me entendió que yo no podía llegar a tomar solcito. Estuvimos todo febrero a full".

Consultada acerca de si le gustaría formar una familia, la parlamentaria de 27 años respondió enfática que sí y que será "cuando Dios quiera y con todos los hijos que Dios quiera. Somos cinco hermanos y me encantan las familias grandes".

Por último, destacó sus vínculos labores, asegurando que tiene un "tremendo equipo", el cual cuenta también con Sebastián Zamora, el carabinero (hoy dado de baja) absuelto luego de ser acusado de empujar a un joven en el puente Pío Nono de Santiago durante una manifestación: "Él es un tremendo ejemplo para los jóvenes. En ese momento de su vida, tan complicado, enfrentando a la justicia, dado de baja, siendo inocente, se puso a estudiar y yo lo dejé haciendo la práctica", comentó sobre el ex uniformado, de quien agregó que "sigue trabajando y quise darle una oportunidad. Yo sabía que iba a salir absuelto. Era difícil, pero estaba convencida de su inocencia".

