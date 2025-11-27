Detienen al alcalde de Alto Hospicio tras ser denunciado por el delito de abuso sexual

La Fiscalía de Tarapacá confirmó la detención del alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, quien fue denunciado por el delito de agresión sexual hacia una mujer.

La fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, señaló que durante este jueves recibieron una denuncia “por parte de una víctima, mujer adulta, quien señala haber sido agredida sexualmente por parte del imputado don Patricio Ferreira, alcalde de la Municipalidad de Alto Hospicio”.

“El Ministerio Público está realizando todas las diligencias de investigación a fin de verificar la existencia de este hecho y de la responsabilidad que pudiera tener el alcalde”, indicó la persecutora.

Asimismo, mencionó que el jefe de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía de la región de Tarapacá “se constituyó inmediatamente a fin de brindar la protección a la víctima en el hospital. Seguimos con diligencias de investigación. Esta causa está en reserva en atención a lo delicado del hecho denunciado y por lo tanto, vamos a esperar los resultados de la diligencia”.

PURANOTICIA