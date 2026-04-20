Detienen a tres universitarios por ataque a ministra Ximena Lincolao en Valdivia

A raíz de los incidentes registrados el pasado 8 de abril durante la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Valdivia, efectivos de la PDI lograron la captura de tres individuos. Los aprehendidos están acusados de participar directamente en el ataque perpetrado en contra de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

El grupo de detenidos está compuesto por dos hombres y una mujer, todos ellos alumnos del mismo campus donde se desarrolló el altercado. Asimismo, se precisó que la estudiante involucrada ocupó previamente un cargo como exdirigente de la Federación de Estudiantes de la UACh de Valdivia.

El éxito de estas aprehensiones se sustentó fundamentalmente en el análisis de los videos de la agresión, según indican las primeras informaciones. Los equipos investigativos extrajeron distintos fotogramas de los instantes más críticos, logrando aislar rostros completos o parte de ellos. Posteriormente, estas capturas se fueron comparando con otras imágenes, lo que permitió determinar la identidad de los eventuales involucrados en este atentado contra la autoridad.

Dentro de este contexto, existen al menos dos registros en que es posible observar con cierta claridad los rasgos de dos jóvenes, un hombre y una mujer. Ambos aparecen participando de una manifestación que, de acuerdo a lo que se leía en lienzos, reclamaba contra los recortes de fondos para las becas de posgrado en el extranjero y el cobro de los morosos del Crédito con Aval del Estado. Dicha protesta derivó finalmente en desórdenes y en la embestida contra la secretaria de Estado.

Frente a este escenario, el Gobierno decidió querellarse por el delito de atentado a la autoridad. El documento legal, una querella presentada por el Ministerio de Seguridad a raíz de estos hechos, describe explícitamente que la ministra sufrió "empujones, gritos e insultos, arrojándole agua y objetos contundentes" durante la jornada.

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