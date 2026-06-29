Detienen a tres bolivianos por contrabando de vehículos en Chungará y Visviri

Durante las últimas horas de este domingo, Carabineros de la Tenencia Chungará y Visviri, Región de Arica y Parinacota, realizaron sendos procedimientos deteniendo a tres hombres de nacionalidad boliviana.

En el primero, mientras se efectuaba un patrullaje preventivo, personal de servicio de la Tenencia Chungará interceptó un vehículo de color blanco que se disponía a cruzar hacia Bolivia por un paso no habilitado, a la altura del Hito XVIII, logrando impedir dicha acción y procediendo a la detención de su conductor por el delito de contrabando.

El imputado es un ciudadano boliviano, de 45 años de edad, quien no registra detenciones anteriores, mientras que el vehículo corresponde a un Station Wagon, marca Honda, modelo Fit, sin encargo.

En tanto, el segundo procedimiento fue realizado por personal de la Tenencia Visviri, quienes, tras un patrullaje de soberanía interceptaron un vehículo de color verde, el cual se trasladaba por la ruta A-93, donde al llegar a la altura del kilómetro 42, hacia el acceso del paso no habilitado que allí se mantiene y conduce a Bolivia, es fiscalizado por una patrulla de ese destacamento impidiendo la salida del país.

Los detenidos son ciudadanos bolivianos, uno de 17 años de edad, quien no portaba cédula de identidad y otro de 26 años. Ambos se encuentran en forma irregular en el país, pero no mantienen antecedentes policiales.

El vehículo es una Station Wagon Toyota modelo Funcargo, color verde, sin encargo vigente por robo.

Con estos últimos procedimientos se eleva a ocho vehículos incautados y nueve detenidos en la esta zona de la Región de Arica y Parinacota.

Todos los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público.

PURANOTICIA