Detienen a sujeto acusado de robar cartera con más de $700 mil a adulta mayor de 90 años en Chañaral

Carabineros de Chañaral detuvo a un sujeto que le robó mediante un "lanzazo" a una adulta mayor de 90 años su cartera con más de 700 mil pesos.

El robo con sorpresa se produjo en calle Andrés Bello con Simón Bolívar, donde testigos entregaron a los efectivos las características de este sujeto de 32 años.

Rápidamente, el personal policial inició un despliegue por el sector, logrando establecer que el individuo había ingresado a un inmueble en las tomas Mac-Iver.

Al tratarse de un delito flagrante, Carabineros ingresó al domicilio, ubicando al sujeto y efectuando un control de identidad investigativo.

Durante el procedimiento, el imputado reconoció haber cometido el robo e indicó el lugar donde había ocultado la cartera sustraída.

Gracias a la oportuna acción policial, se recuperó la totalidad de las especies robadas, incluyendo la cartera y 742.930 pesos en dinero en efectivo, los que fueron devueltos a su propietaria bajo la respectiva cadena de custodia.

Asimismo, al verificar los antecedentes del detenido, se estableció que mantenía una orden de detención vigente por el delito de daños simples, emanada por el Juzgado de Garantía de Caldera. También mantiene 37 reiteraciones por diferentes delitos.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención, mientras continúan las diligencias investigativas, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad del sector.

Carabineros reiteró el llamado a la comunidad a denunciar oportunamente este tipo de delitos a través del nivel de emergencias 133, destacando que la colaboración de las víctimas y testigos fue clave para lograr la rápida detención del autor y la recuperación íntegra de las especies sustraídas.

PURANOTICIA