Detienen a sospechoso por brutal ataque con machete que dejó a un hombre grave en Osorno

Un hombre fue atacado con un machete en el sector de Rahue Alto, resultando con graves heridas que obligaron a someterlo a una cirugía de urgencia. El violento incidente, que se registró en medio de una riña, se encuentra ahora bajo investigación policial y culminó con la detención de un sospechoso.

La agresión ocurrió en la intersección de las calles Bahía Corral con Bahía Queule. Personal de Carabineros que llegó al lugar encontró a la víctima con un profundo corte, por lo que se activó de inmediato la asistencia de equipos de emergencia. El herido fue trasladado con rapidez al Hospital Base San José de Osorno, donde recibió atención médica debido a la seriedad de su lesión.

La rápida acción de las autoridades permitió dar con el presunto responsable del ataque. La policía, gracias a la información recabada, logró la detención del sujeto en un operativo que además permitió el decomiso del machete utilizado en la agresión, el cual será presentado como evidencia.

El imputado se encuentra actualmente a la espera de las instrucciones del fiscal de turno, quien determinará los pasos a seguir en la causa. Mientras tanto, la víctima se recupera en el centro asistencial, bajo estricta observación médica debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

PURANOTICIA

(Imagen de referencia)