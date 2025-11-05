Detienen a sospechoso de asesinar a un joven durante fiesta clandestina de Halloween en Concepción

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al presunto autor del asesinato del joven que murió baleado en una discoteca clandestina en Concepción, región del Biobío.

Se trata de un sujeto de 41 años, con amplio prontuario policial, quien fue capturado en el Aeropuerto Carriel Sur de Talcahuano.

De acuerdo a información preliminar, se trataría del hombre que disparó y asesinó al joven de 19 años el sábado pasado en una fiesta de Halloween realizada en un after clandestino.

Se espera que el sujeto pase este jueves a control de detención y sea formalizado por el delito de homicidio.

El hecho ocurrió la madrugada del sábado al exterior de un local nocturno clandestino ubicado en la intersección de calle Prat con Bulnes, donde se produjo una balacera que terminó con el joven fallecido y con otro herido, quien debió ser trasladado al Hospital Regional de Concepción.

(Imagen referencial)

