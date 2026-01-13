Detienen a siete gendarmes en Puerto Montt por delitos de cohecho, lavados de activos y asociación criminal

Una investigación entre el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, permitió la captura de siete gendarmes por los delitos de cohecho, lavados de activos y asociación criminal en la región de Los Lagos.

En el marco de la "Operación Torreón", se allanaron ocho domicilios en Puerto Montt.

Los funcionarios fueron acusados de facilitar el ingreso de elementos prohibidos, como drogas y teléfonos, al recinto penitenciario llamado Alto Bonito.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, destacó que la investigación que lleva un par de años permitió que “hoy tengamos 8 personas detenidas, 7 de ellos funcionarios de Gendarmería activos”.

Los funcionarios capturados, que serán formalizados este miércoles en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, son:

– Edgardo Cerna Sanhueza, suboficial de Gendarmería.

– Senén Orellana Cancino, sargento primero de Gendarmería.

– Nicolás Toro Reyes, cabo segundo de Gendarmería.

– Diego Casanelli Casanelli, cabo de Gendarmería.

– Francisco Romero Andrade, suboficial mayor de Gendarmería.

– Mario Palma Lincura, suboficial mayor de Gendarmería.

– Hugo Núñez Sagredo, cabo segundo de Gendarmería.

