Detienen a siete colombianos con 164 kilos de droga en la Región de Tarapacá

Un trabajo de inteligencia entre Aduanas, fiscalía y PDI permitió detectar los movimientos de una organización dedicada al tráfico de drogas y concretar un operativo que culminó con la detención de siete ciudadanos colombianos —seis hombres y una mujer— en las cercanías del peaje Chucumata, en la Región de Tarapacá.

El aporte de Aduanas estuvo centrado en sus capacidades de análisis de datos e intercambio permanente de información, herramientas que permitieron identificar movimientos de interés, alertar oportunamente a los organismos policiales y activar las coordinaciones necesarias para el desarrollo de las acciones investigativas.

El director regional (s) de Aduanas, Narciso Donoso, relevó la importancia de la colaboración entre las instituciones y las capacidades que aporta el Servicio a este tipo de investigaciones.

“Esto es una demostración más de lo bien que le hace al país, a la región y a la investigación criminal el trabajo conjunto. Gracias a un esfuerzo colaborativo entre el Ministerio Público, el personal de Investigaciones de Chile y la capacidad instalada que tenemos nosotros como Servicio Nacional de Aduana, se ha podido dar este golpe bastante importante al contrabando, porque además del decomiso de una importante cantidad de droga, también se logró la detención de ocho personas”, destacó.

A partir de estos antecedentes, y bajo la dirección del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Tarapacá, detectives de la Brigada Antinarcóticos Iquique desarrollaron labores de vigilancia y seguimiento que permitieron interceptar dos vehículos en los que los imputados trasladaban un total de 164 kilos 160 gramos de droga.

El cargamento estaba compuesto por más de 14 kilos y medio de clorhidrato de cocaína, 34 kilos 440 gramos de cocaína base y 115 kilos 180 gramos de cannabis, sustancias que, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, tenían como destino final la Región Metropolitana.

Durante el procedimiento también fueron incautados los dos vehículos utilizados para el transporte de la droga y siete teléfonos celulares. Entre los detenidos se encontraba una persona que mantenía una orden de detención vigente por tráfico de drogas, emanada del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

LOS TENÍAN VIGILADOS

La fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, explicó que la investigación se originó a partir de antecedentes obtenidos en causas anteriores, que permitieron establecer los desplazamientos de los involucrados hasta la comuna de Alto Hospicio y desarrollar las posteriores diligencias de vigilancia.

“Esta investigación nace de antecedentes residuales obtenidos en causas anteriores, los que nos permitieron verificar que estas personas se trasladaban hasta la comuna de Alto Hospicio, lugar donde fueron vigilados por personal de Policía de Investigaciones y posteriormente encontrados con esta gran cantidad de drogas que pretendían sacar de la región. Los detenidos serán formalizados por el delito de tráfico ilícito de drogas y se pedirá la prisión preventiva de todos ellos”, detalló la fiscal regional.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de Tarapacá, prefecto inspector José Contreras, destacó el trabajo interinstitucional que permitió concretar el operativo y evitar que la droga llegara a sus puntos de destino.

“Hoy logramos la detección y detención de estos sujetos y podemos dar cuenta a la ciudadanía que estamos sacando de circulación un importante volumen de droga que iba destinado seguramente a la Región Metropolitana. Debemos destacar el trabajo conjunto y las coordinaciones con el Ministerio Público, con fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas y nuestros equipos de narcotráfico que permitieron estos resultados”, señaló.

PURANOTICIA