Detienen a seis bolivianos por tráfico de migrantes en San Pedro de Atacama: cobraban hasta $100.000 por ingreso a nuestro país

Dos operativos realizados en la comuna de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, permitieron la detención de seis ciudadanos bolivianos acusados de participar en el tráfico de migrantes que ingresaban al país por pasos no habilitados.

Según información publicada por el medio regional Calama en Línea, los procedimientos se desarrollaron como parte de los patrullajes preventivos que Carabineros realiza en zonas fronterizas del norte del país.

Durante el primer operativo, personal policial detectó dos vehículos tipo station wagon que se resistieron a ser fiscalizados. Tras una breve persecución, los móviles fueron interceptados y uno de los conductores confesó que transportaba pasajeros hacia Chile por un costo de $50 mil por persona, utilizando un paso irregular.

En el interior de los automóviles se encontraban 12 migrantes bolivianos, por lo que fueron detenidos los dos choferes, dos acompañantes y un pasajero que mantenía una orden de detención vigente, sumando cinco arrestos en total.

Días más tarde, Carabineros sorprendió a otro ciudadano boliviano trasladando siete personas por un paso no habilitado durante la mañana. En esta ocasión, el costo del viaje ascendía a $100 mil por pasajero, según confesó el propio conductor.

El individuo fue detenido en el lugar, mientras que dos de los migrantes fueron derivados a la Policía de Investigaciones (PDI), al verificarse que tenían orden de expulsión vigente.

Ambos casos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras Carabineros continúa reforzando la vigilancia en la frontera norte para desarticular redes de tráfico de personas que operan en la zona.

PURANOTICIA