Detienen a sacerdote católico por presunto abuso sexual contra una mujer en La Tirana

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un sacerdote de la Iglesia Católica, quien fue acusado de abuso sexual en la localidad de La Tirana en comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá.

Durante la jornada de este viernes, personal de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales concretaron la captura del sujeto en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia realizada en julio de este año.

De acuerdo a información policial, el imputado es un sacerdote católico de 44 años, mientras que la víctima es una mujer de 29 años.

El hombre detenido sería el vicario pastoral de la Catedral de Iquique, quien pasará a control de detención este sábado.

