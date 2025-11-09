Detienen a otro gendarme por red de tráfico de drogas al interior de cárceles

Una investigación conjunta entre la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI Iquique, la Unidad Sacfi de la Fiscalía Regional de Tarapacá y Gendarmería de Chile permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas al interior de recintos penitenciarios de la región.

Las autoridades verificaron las evidencias obtenidas en el operativo, que incluyó allanamientos en las regiones de Tarapacá, Biobío y La Araucanía, además de dos centros penitenciarios.

En total, se incautaron 1,5 kilos de drogas —entre cannabis sativa, cocaína base y ketamina— junto a siete armas de fuego, municiones, más de 6 mil euros y 13 millones de pesos en efectivo, además de vehículos, celulares, computadores y documentación de interés criminalístico.

El análisis de las pruebas permitió además la detención de un nuevo imputado, también funcionario de Gendarmería, quien fue aprehendido en la Región del Biobío por personal de la PDI.

Según la investigación, la red criminal operaba con un modus operandi sostenido: funcionarios de Gendarmería vendían drogas al interior del Centro de Detención Preventiva de Alto Hospicio, en coordinación con civiles encargados de distribuir las sustancias y familiares o cercanos que se encargaban de triangular los dineros obtenidos.

La Fiscalía de Tarapacá formalizará a los imputados este domingo en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, en una audiencia donde se detallarán los delitos asociados al tráfico de drogas, asociación ilícita y eventual corrupción de funcionarios públicos.

