Detienen a ocho personas por vender ketamina por redes sociales en Calama: se incautó drogas, armamento y municiones

Con ocho detenidos y la recuperación de ketamina líquida y en polvo, además de armamento y municiones, finalizaron diligencias desarrolladas por Carabineros de OS7 El Loa, bajo dirección de la Fiscalía de Calama.

El procedimiento comenzó cuando se detectó a través de redes sociales que sujetos, en ese momento desconocidos, comercializaban ketamina a terceros, por lo que de inmediato se activaron diligencias que permitieron la detención de tres extranjeros, justo en momentos que entregaban un frasco de este anestésico en la vía pública de Calama.

Tras estas detenciones, nuevas acciones investigativas desarrolladas por Carabineros y el Ministerio Público permitieron la detención de otros cinco chilenos que mantenían en su poder más de esta sustancia, tanto en su versión líquida, como en polvo lista para su venta.

Como resultado de la pesquisa se logró la incautación de 57 frascos de 100 ml. de ketamina, 34 bolsas de nylon contendedoras de 37 gramos y 100 miligramos de la droga, tres vehículos y dinero en efectivo.

Además, en allanamientos realizados a distintos domicilios de la comuna se recuperó una pistola adaptada para el disparo con su respectivo cargador, un arma de fabricación artesanal adaptada para el disparo y 2 cartuchos 8mm a fogueo, con cápsula de plomo en su interior.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, alertó respecto a la gravedad que reviste el tráfico de este tipo de sustancias, toda vez que el objetivo final que persiguen estas organizaciones es la elaboración de lo que se conoce como Tusi, que no es otra cosa que una peligrosa mezcla de distintas drogas y aditivos, comercializada principalmente entre jóvenes.

Además, destacó que la investigación permitió recuperar armamento hechizo y adaptado, apto para el disparo, lo que da cuenta de la peligrosidad de los detenidos, quienes serán formalizados por la Fiscalía de Calama.

“El objetivo de la Fiscalía y de Carabineros es dar la lucha contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales en distintos ámbitos, tanto en frontera, como en carreteras, pero también a través de investigaciones en las zonas urbanas, y este procedimiento con ocho detenidos obedece precisamente a ese lineamiento”, apuntó el fiscal.

Por su parte, coronel de Carabineros, Luis Muñoz, explicó que la pesquisa nace a través de un trabajo especializado de “patrullaje digital” realizado por funcionarios OS7 El Loa, el cual permite detectar la venta de esta sustancia y de esa manera iniciar acciones investigativas destinadas a la detención de sus responsables.

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