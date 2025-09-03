Detienen a mujer que insultó e intentó agredir a José Antonio Kast en Curicó: lanzó al suelo un celular

Una mujer fue detenida por abalanzarse e insultar a José Antonio Kast en Curicó, región del Maule.

El hecho se produjo luego de que el candidato presidencial almorzara en el centro de la comuna, durante la tarde de este miércoles.

Al detenerse para conceder una entrevista, la mujer lo intentó agredir, pero esto fue impedido por el equipo de seguridad del abanderado a La Moneda.

Además, la persona arrojó al suelo el teléfono celular de un integrante del equipo del exdiputado.

La aprehendida es una activista social de izquierda de la población Manuel Rodríguez y perteneció a la agrupación Seguimos Fuertes.

Además, presenta antecedentes policiales por desórdenes públicos y falta de respeto a la autoridad en Curicó desde el año 2018.

El Fiscal de Flagrancia de la región del Maule decidió que la imputada pase a control de detención.

De acuerdo con información de BioBioChile, la misma persona ya había protagonizado episodios similares en Curicó, insultando a la alcaldesa Evelyn Matthei durante una visita al municipio y al diputado Johannes Kaiser.

VIDEO:

(Video: @DRESTRUM__Pl)

PURANOTICIA