Detienen a mujer en Iquique acusada de drogar y robarle US$ 580 mil a extranjero

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una mujer de nacionalidad boliviana, identificada como M.M.C.C., acusada de un millonario robo en la comuna de Iquique. La imputada, según la investigación, habría drogado a un comerciante de su misma nacionalidad para sustraerle 580 mil dólares en efectivo.

El millonario robo ocurrió el pasado 11 de agosto. La víctima, que viaja regularmente a Chile para adquirir mercadería en la Zona Franca (Zofri), se reunió con la mujer después de su jornada laboral como mesera en la ciudad.

Según los antecedentes policiales, ambos se dirigieron a una residencial en el barrio Esmeralda, donde la mujer le habría ofrecido una bebida que lo dejó inconsciente. Al despertar, el comerciante se percató de que la importante suma de dinero, destinada a la compra de materiales textiles para su empresa en Bolivia, había desaparecido.

Las diligencias de la Brigada de Robos (BIRO) de la PDI permitieron reconstruir el hecho. La mujer huyó hacia Alto Hospicio, donde fue ubicada y detenida el 25 de agosto. En su domicilio, los detectives lograron incautar 300 mil dólares del botín.

La mujer fue formalizada por el delito de robo con violencia en el Juzgado de Garantía de Iquique. El tribunal decretó la prisión preventiva de la imputada y estableció un plazo de 60 días para la investigación del caso.

PURANOTICIA

(Imagen de referencia)