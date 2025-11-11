Detienen a integrantes de organización criminal dedicada al robo de cátodos de cobre en Antofagasta

Una investigación de la Unidad Sacfi de la fiscalía regional de Antofagasta junto a Carabineros de OS9 condujo a la captura de los integrantes de una organización criminal que se había especializado en el robo de cátodos de cobre desde faenas mineras, como también desde trenes y camiones que realizan el transporte de estos metales.

El grupo tendría participación en al menos nueve robos registrados entre los meses de diciembre de 2024 y julio de 2025, ilícitos durante los cuales fueron sustraídos paquetes de mineral avaluados en casi 500 millones de pesos.

Los imputados, dos hombres y tres mujeres, fueron detenidos durante un amplio operativo policial realizado en la ciudad de Calama, donde mantenían domicilio, ocasión en que se recuperaron vehículos, cigarrillos de contrabando y más de 60 millones de pesos en dinero en efectivo.

Entre los detenidos se encuentran quienes serían los líderes de la banda, dos sujetos de nacionalidad chilena, a quienes se imputan los delitos de robo con violencia e intimidación, robo en bienes nacionales de uso público, lavado de activos y asociación criminal.

Respecto a las mujeres, dos fueron formalizadas por receptación aduanera y asociación criminal, mientras que la tercera enfrenta cargos por robo con violencia e intimidación, robo en bienes nacionales de uso público y asociación criminal.

DELITOS

De acuerdo a la investigación, la banda sería responsable de tres violentos robos perpetrados en los patios de una faena minera ubicada al norte de Antofagasta, como también de la sustracción de paquetes de cátodos desde trenes del Fcab y el robo que sufrió el conductor de un camión que se dirigía a Mejillones con la misma carga.

En varios de estos delitos, testigos describen la participación de un importante número de sujetos, como también el uso de camionetas del tipo minero y armas de fuego con las cuales se habrían realizado tiros al aire para intimidar a trabajadores y guardias.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, dijo que las detenciones son el resultado de una acuciosa investigación desarrollada por el Ministerio Público y secciones especializadas de Carabineros, durante la cual se reunieron distintos elementos que, en definitiva, permitieron establecer la participación de los imputados en los delitos.

El persecutor destacó que la banda habría cometido acciones muy preparadas y coordinadas, por ejemplo, la sustracción de cátodos de cobre desde trenes en movimiento, para lo cual interceptaban el convoy en zonas de baja velocidad, para enseguida abordarlo, cortar las amarras y lanzar los cátodos a un costado de la vía, donde era luego recogido por otros integrantes de la organización.

Además, se le responsabiliza por robos realizados directamente en los patios de una faena minera próxima a Antofagasta, cometidos junto a un número indeterminados de sujetos que se movilizaban en varias camionetas y donde se empleó intimidación y violencia para evitar la acción de guardias y trabajadores.

PATRIMONIO

Castro Bekios llamó la atención respecto a la arista patrimonial de la investigación desarrollada junto a la recién creada Sección de Investigación Patrimonial y Anticorrupción de Carabineros (Sipac), y que permitió la formalización de dos detenidos por el delito de lavado de activos.

“Este resultado es muy importante, porque cuando se habla de seguir la ruta del dinero, nos referimos precisamente a esto. Junto a Carabineros, estamos llevando a la práctica ese concepto y es por esa razón que se ha podido esclarecer nueve hechos constitutivos de delitos con un avalúo de más de 500 millones de pesos y además incautar especies que se traducen en patrimonio de esta organización criminal por más de 200 millones de pesos y una cantidad importante de dinero en efectivo”, manifestó.

Pese al buen resultado, el fiscal planteó que el trabajo de la Fiscalía y Carabineros no está terminado, porque es un hecho que en los delitos investigados tomaron parte más imputados que aún no han sido detenidos.

Por su parte, el prefecto subrogante de Antofagasta, comandante Néstor Romo, destacó el trabajo investigativo desarrollado en este caso y que, mediante inteligencia policial y trabajo de campo, logró obtener medios de prueba suficientes para justificar órdenes de detención en contra de diversos blancos investigativos.

El oficial explicó que en total fueron allanados cinco inmuebles en la ciudad de Calama, recuperando cuatro vehículos que presuntamente eran utilizados para la comisión de los delitos, dinero en efectivo y 6.500 cajetillas de cigarros de contrabando, avaluadas en más de 30 millones de pesos.

Tras su formalización, el Juzgado de Garantía de Mejillones dispuso para los dos hombres detenidos la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, mientras que para las mujeres se decretó arresto domiciliario total.

El plazo de investigación se fijó en 180 días, periodo durante el cual se seguirán desarrollando diligencias para determinar la posible participación de los detenidos en otros delitos, como también detener a otros presuntos partícipes de los robos.

(Imagen: @RadioAftaOnline)

PURANOTICIA