Detienen a hombre por su presunta responsabilidad en megaincendio en el Biobío: habría manipulado una cocina a leña

Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un hombre de 39 años, sindicado como el presunto autor material del incendio en la región del Biobío que dejó 21 fallecidos.

De acuerdo con antecedentes policiales, el sujeto sería el autor material de un foco registrado en el sector Trinitarias, en la comuna de Concepción.

La investigación apunta a que el incendio se habría originado mientras manipulaba una cocina a leña que se encontraba en malas condiciones, lo que habría desencadenado el siniestro.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, explicó que la captura se logró gracias a un riguroso trabajo del equipo liderado por el persecutor Jorge Lorca, en conjunto con la PDI, que les permitió "solicitar una orden de detención respecto de una persona adulta de sexo masculino".

Cartagena indicó que este hombre "tiene participación en el incendio que termina provocando las, hasta hoy, 20 muertes de habitantes de la comuna de Penco, específicamente el sector de Lirquén, y una persona en la comuna de Tomé, en el sector de Punta de Parra".

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde dio a conocer quer el detenido se trata de un hombre de 39 años y de nacionalidad chilena, que habría provocado el incendio de Las Trinitarias, en la comuna de Concepción.

Desde la PDI señalaron que, junto con la Fiscalía, se entregarán mayores antecedentes en las próximas horas, aunque ya existirían pruebas que permitirían acreditar la participación del detenido en los hechos.

Las diligencias continúan en desarrollo mientras se coordina el proceso investigativo y judicial correspondiente.

PURANOTICIA