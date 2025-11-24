Detienen a hombre de 72 años por ser el autor de presunto incendio en Curicó: quedó con arresto domiciliario por su edad

Una investigación por presunto delito de incendio quedó abierta este sábado en Curicó, luego de la detención de un hombre de 72 años acusado de provocar nuevos focos de fuego mientras equipos de emergencia combatían un siniestro en el sector de Aguas Negras.

Según los antecedentes preliminares, el sujeto habría sido sorprendido en plena faena de Bomberos y Conaf, lo que motivó que testigos alertaran a Carabineros. Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron al acusado intentando huir, portando un encendedor y dos iniciadores de fuego artesanales.

Tras su detención, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva. Sin embargo, la medida fue descartada por el tribunal, que optó por imponer arresto domiciliario total y arraigo nacional debido a la edad del imputado y a su estado de salud legalmente descrito como “no apto al procedimiento”.

La fiscal Marcela Rocha detalló que “el Ministerio Público formalizó investigación por el delito de incendio (…) se solicitó la prisión preventiva como medida cautelar a la que el tribunal, no obstante, por la avanzada edad del imputado y considerando que se mantendría vinculado no apto al procedimiento, la rechazó, otorgando el arresto domiciliario total y el arraigo nacional”. Además, el tribunal fijó un plazo de cinco meses para la investigación.

Segundo detenido por quema no autorizada

En paralelo, la Fiscalía también inició acciones en Vilches Alto, donde Carabineros detuvo a un hombre por realizar una quema de basura que se descontroló y terminó afectando 0,3 hectárea.

La fiscal Bárbara Contreras formalizó a Juan de la Llana Verdugo por infracción a la Ley de Bosques, estableciendo como medidas cautelares la firma mensual y el arraigo nacional.

