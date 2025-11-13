Detienen a hijo de concejal de Hualaihué por muerte de su bebé de 3 meses: se investiga un posible parricidio

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 32 años, quien es indagado tras la muerte de su bebé de 3 meses y 11 días en Hualaihué.

El aprehendido es hijo del concejal Sergio Antiñirre (PS), quien representa a la comuna de la región de Los Lagos.

El lactante llegó hasta el hospital de Puerto Montt con múltiples lesiones, las que fueron atribuibles a la acción de terceros.

La PDI desde un comienzo apuntó al padre de la víctima, quien fue quien llevó a su hijo al Cesfam de Hornopirén con signos vitales bajos. El bebé terminó siendo derivado a Puerto Montt, donde falleció.

Hasta el momento, se investiga un posible parricidio por parte del hombre. La policía ya ha tomado la declaración de la madre y el padre del lactante.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA