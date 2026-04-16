Detienen a extranjero que amenazó con un cuchillo a funcionarios de Cesfam en Antofagasta: mantenía orden vigente por doble homicidio

Momentos de tensión se vivieron en un recinto de salud de Antofagasta, luego de que un hombre armado irrumpiera en el lugar amenazando a funcionarios y pacientes para exigir atención inmediata.

El grave episodio tuvo como escenario las dependencias del Cesfam Corvallis. En dicho recinto, el atacante —identificado como un individuo de origen venezolano— utilizó un cuchillo para amedrentar al personal de salud, lo que generó una profunda alarma en el edificio. Frente a la emergencia, los trabajadores del lugar procedieron a activar los protocolos de seguridad correspondientes y dieron aviso de inmediato a Carabineros.

Una pronta respuesta por parte de los efectivos policiales fue clave para dominar el incidente, logrando así concretar la detención del sujeto y la respectiva incautación del arma blanca que portaba. Como parte de las medidas preventivas adoptadas durante el procedimiento, se llevó a cabo la evacuación de cerca de 200 personas que permanecían en el establecimiento.

Al momento de verificar sus antecedentes, las autoridades descubrieron un requerimiento mayor: el aprehendido mantenía una orden vigente por un doble homicidio. Dicho crimen se remonta a marzo de 2024 y tuvo lugar en la Villa Constancia de Antofagasta, un hecho donde el individuo estaría vinculado como parte de una banda.

Refiriéndose a la exitosa intervención, la teniente Claudia Cisterna, perteneciente a la 2ª comisaría de Antofagasta, señaló que "gracias al rápido actuar de Carabineros y personal de la Sección Centauro se logró la detención de un sujeto que amenazaba de muerte con arma blanca al personal médico del Cesfam Corvallis". En la misma línea, la oficial agregó que "el procedimiento permitió evacuar a cerca de 200 personas y controlar la situación sin lesionados, incautando además el arma utilizada".

Respecto al futuro judicial del imputado, se confirmó que durante la jornada de este viernes será puesto a disposición de la justicia, instancia en la que se realizará el control de su detención.

(Imagen referencial)

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