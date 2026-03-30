Detienen a estudiante que portaba dos pistolas, dosis de droga y dinero en efectivo en liceo de Angol

Un operativo policial se desencadenó al interior del liceo Comercial de Angol luego de que personal del recinto descubriera elementos ilícitos en la mochila de un alumno de 17 años.

El hallazgo, ocurrido durante la mañana de este lunes, obligó a la dirección del establecimiento a solicitar la presencia inmediata de Carabineros tras detectar la irregularidad.

Al inspeccionar las pertenencias del menor, los uniformados incautaron un arma a fogueo, una pistola modificada para el disparo, envoltorios con droga y dinero en efectivo.

Pese a la gravedad de los artículos encontrados, el procedimiento se desarrolló sin incidentes violentos, ya que el joven accedió a entregar los objetos de forma voluntaria antes de ser trasladado a un centro asistencial para la constatación de lesiones de rigor.

La situación generó una alerta inmediata en las autoridades policiales de la provincia. El prefecto de Malleco, coronel Manuel Aravena, enfatizó la importancia de reforzar la seguridad escolar y señaló que “como Carabineros preocupados de que esta situación es de tal relevancia y trascendencia continuaremos con reuniones de coordinación con el DAEM, municipios y directores de establecimientos educacionales, charlas preventivas, los servicios de tránsito en el exterior de los colegios y además un contacto prioritario con los directores de los establecimientos”.

Por disposición de la Fiscalía, el estudiante deberá enfrentar a la justicia este martes. Durante la jornada se llevará a cabo la audiencia de control de detención y la posterior formalización de cargos por parte del Ministerio Público, tras permanecer bajo custodia policial desde el inicio del procedimiento.

(Imagen: Carabineros)

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