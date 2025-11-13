Detienen a dos sujetos durante operativo desplegado por ataque incendiario en Contulmo

Carabineros de la Zona Control Orden Público (COP) e Intervención Sur y la Armada de Chile detuvieron a dos sujetos en el contexto de un operativo desplegado luego del ataque incendiario contra maquinaria y vehículos, en una faena forestal en el sector El Peral, comuna de Contulmo.

El hecho motivó un amplio despliegue con Carabineros de la 1° Comisaría COP “Héroes de Arauco” quienes recuperaron dos camionetas que habían sido sustraídas a los trabajadores forestales.

Los delincuentes al ser alcanzados por los funcionarios policiales dispararon en su contra, generando un enfrentamiento, sin registrarse Carabineros lesionados.

Continuando con las operaciones, personal de Infantería de Marina de La Armada y Carabineros de Control Orden Público (COP) lograron la detención de dos sujetos y la incautación de dos armas de fuego.

Por instrucción de la Fiscalía, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo del trabajo investigativo, en tanto, los detenidos deberán pasar a la audiencia de control de detención.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA