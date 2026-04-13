Detienen a dos alumnos tras ser sorprendidos portando una escopeta de fabricación artesanal al interior de liceo en Talcahuano

Dos estudiantes de cuarto medio del Liceo Técnico de Talcahuano -ambos mayores de edad- fueron detenidos tras ser sorprendidos portando una escopeta de fabricación artesanal al interior del establecimiento.

Todo quedó al descubierto en el establecimiento situado en Av. Blanco Encalada, en la mencionada ciudad de la región del Biobío. De acuerdo a los antecedentes proporcionados desde el propio liceo, la alerta surgió luego de que los jóvenes se habrían tomado una fotografía con el arma mientras se encontraban en uno de los baños del recinto.

A raíz de esta situación, las autoridades del establecimiento solicitaron de inmediato la presencia de Carabineros. Fue así como efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP), dependiente de la Segunda Comisaría Talcahuano, se desplegaron en el edificio y lograron hallar a los alumnos involucrados —de 18 y 19 años de edad— justo cuando permanecían al interior de una sala de clases, procediendo a su detención en el acto.

Durante el registro de las pertenencias de los detenidos, los uniformados no solo encontraron el arma de fuego en cuestión. La inspección permitió descubrir que también ocultaban un cuchillo y marihuana envasada en dosis. Tras el operativo, los alumnos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

PURANOTICIA