Detienen a dos acusados por homicidio con arma de fuego de ciudadano boliviano en Arica

En menos de 24 horas, y tras una investigación de la Fiscalía de Arica, junto a la sección OS9 y Labocar de Carabineros, se logró la detención de dos sujetos por el homicidio con arma de fuego contra un ciudadano boliviano de 31 años, ocurrido la noche del domingo.

Las diligencias realizadas permitieron identificar y capturar en horas de la tarde del lunes al autor material del crimen y a un segundo individuo, quien le prestó apoyo para cometer el ilícito. Los sujetos fueron detenidos en el mismo vehículo que utilizaron para cometer el crimen.

Durante el procedimiento también se incautaron un fusil, marca Mossberg, caribe 308, un cargador con cinco municiones 308, una escopeta, marca Huglu, pistola Glock modelo 19, 9mm, 4 cargadores dos de 15 y dos de 17 munición y vestimenta vinculada al delito.

Además, se decomisaron diversos cartuchos, cargadores, un inhibidor de señala, 10 antenas, un chaleco antibalas, entre otros elementos.

El homicidio ocurrió minutos antes de las 00:00 horas del domingo, cuando la víctima se encontraba al interior de un vehículo detenido, acompañado de una mujer, en el exterior de un local de comida de avenida Capitán Ávalos.

En ese momento uno de los involucrados se ubicó en la ventanilla del conductor y disparó en reiteradas ocasiones en su contra, para luego huir del lugar a bordo de un vehículo que conducía el segundo detenido.

La víctima recibió siete impactos balísticos, resultando lesionado en su cabeza, cuello y extremidades superiores, lo que le provocó la muerte en el lugar.

(Imagen: Fiscalía)

PURANOTICIA