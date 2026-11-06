Detienen a conductor de aplicación acusado de captar y violar a mujeres a la salida de discotecas en Temuco

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en Temuco a un ciudadano haitiano imputado por los delitos de secuestro, abuso sexual y violación, tras una investigación coordinada con el Ministerio Público que permitió establecer su presunta participación en al menos tres hechos y el modus operandi utilizado.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, el imputado, quien se desempeñaba como conductor de aplicaciones de transporte, captaba a sus víctimas en discotecas de la ciudad de Temuco, aprovechándose de situaciones de vulnerabilidad asociadas al consumo de alcohol, para posteriormente cometer los ilícitos que se le atribuyen.

Como parte de su estrategia para dificultar su identificación y el seguimiento de sus actividades, el investigado habría utilizado identidades falsas y cuentas de terceros, además de alternar distintos vehículos, desplegando acciones destinadas a ocultar su rastro y evadir la acción policial.

El trabajo investigativo desarrollado por detectives de la BIPE Temuco, en coordinación con la Fiscalía, permitió reunir antecedentes relevantes, establecer la dinámica de los hechos y concretar la detención del imputado.

Desde la Policía de Investigaciones de Chile se hace un llamado a posibles víctimas que pudieran reconocer al imputado o haber sido afectadas por hechos de similares características, a acercarse a cualquier unidad policial de la PDI y realizar la correspondiente denuncia, con el propósito de aportar nuevos antecedentes que contribuyan al esclarecimiento de la investigación.

El ciudadano extranjero fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para su respectivo control de detención y formalización, instancia en la que el Ministerio Público expondrá los antecedentes de la investigación.

(Imagen: PDI)

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